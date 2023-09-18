Слідство вважає, що чоловік пішов із життя "за власним бажанням".

Журналісти дізналися, що дружина померлого колишнього очільника Херсонської ОДА Геннадія Лагути зверталася до поліції з заявою про зникнення чоловіка.

Як повідомляє "Суспільне", колишнього голову Херсонщини Геннадія Лагуту знайшли мертвим у Солом'янському районі Києва 16 вересня. В той же час, стало відомо, що ще 13 вересня його дружина заявила у правоохоронні органи, що її чоловік зник.

За словами керівника відділу комунікації столичної поліції Юлії Гірдвіліс, Лагуту знайшли мертвим у Солом'янському районі біля гаражних приміщень. За фактом гибелі чоловіка відкрито кримінальне провадження за ст. 115 (Умисне вбивство) ККУ з приміткою "самогубство".

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"Наразі триває досудове розслідування, наші слідчі розглядають усі версії події та встановлюють деталі, свідків та очевидців події", - сказала вона журналістам.

Смерть Геннадія Лагути - деталі

17 вересня стало відомо про смерть колишнього очільника Херсонської ОДА 47-річного Геннадія Лагути, якого СБУ підозрює у шахрайстві та підробці документів.

Депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань вчора заявив, що йдеться про самогубство. Депутат також зазначив, що Лагуту звинувачували у "здачі" Херсона під час повномасштабного вторгнення РФ. Водночас Хлань стверджує, що так вважати несправедливо, адже до обов'язків очільника ОДА тоді не входила підготовка міста до оборони.

Лагута був очільников Херсонської ОДА з 26 жовтня 2021 року по 9 липня 2022 року. Посадовець встиг виїхати з окупованого Херсона й відмовився від співпраці з РФ.

У лютому 2023 року СБУ оголосила йому підозру у підробці документів (ч. 3 ст. 358 КК України) та шахрайстві (ч. 4 ст. 190 КК України). Йшлося про незаконе використання машини херсонської підприємиці в "пік" вторгнення росіян до міста. Тоді власниця дала дозвіл на використання машини, але у липні 2022 року посадовець скористався її відсутністю в Україні та приватизував техніку через приватного нотаріуса. Екс-посадовцю загрожувало до 12 років тюрми.

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