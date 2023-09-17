В лютому 2023 року СБУ оголосила йому про підозру за підроблення документів та шахрайство.

В Україні помер колишній очільник Херсонської ОДА Генадій Лагута, якого підозрює СБУ у шахрайській діяльності та підробці документів.

Про його смерть повідомила Херсонська ОВА. Зазначається, що Лагута передчасно пішов з життя в ніч на 17 вересня. Йому було 47 років.

"Передчасно пішов із життя колишній голова Херсонської облдержадміністрації Геннадій Лагута. Висловлюємо щирі співчуття родині покійного та поділяємо її горе", - йдеться у повідомленні.

Причина смерті колишнього голови Херсонської ОДА не уточнюється.

Однак депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань вважає, що йдеться про самогубство. У відповідному дописі на Facebook Хлань згадав, що Лагуту звинувачували у "здачі" Херсона під час повномасштабного вторгнення РФ. Водночас Хлань зазначає, що несправедливо так вважати, адже до посадових обов'язків Лагути не входила підготовка міста до оборони.

За словами депутата Херсонської обласної ради, колишній очільник ОДА помер у лікарні.

Звільнення Лагути з посади очільника Херсонської ОДА

Нагадаємо, Генадій Лагута очолював Херсонську ОДА з 26 жовтня 2021 року по 9 липня 2022 року. Його призначив та звільнив з посади президент Володимир Зеленський відповідними указами. На період служби Лагути припало повномасштабне вторгнення росіян в Україну та окупація Херсона. Сам посадовець встиг виїхати з Херсона й відмовився від співпраці з РФ.

3 лютого 2023 року Служба безпеки України оголосила підозру Лагуті за 2 статтями - підроблення документів (ч. 3 ст. 358 КК України) та шахрайство (ч. 4 ст. 190 КК України). Лагута міг сісти на термін до 12 років, в разі відповідного вироку суду.

Зокрема, йшлося про неправомірне використання машини херсонської підприємиці в "пік" вторгнення росіян до міста. Тоді власниця дала дозвіл на використання машини, однак у липні 2022 року посадовець скористався її відсутністю в Україні та приватизував авто через приватного нотаріуса, йшлося в розслідуванні СБУ.

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