Генадій Лагута покінчив з життям самогубством, заявляє депутат Херсонської обласної ради / фото khoda.gov.ua

В Україні помер колишній очільник Херсонської ОДА Генадій Лагута, якого підозрює СБУ у шахрайській діяльності та підробці документів.

Про його смерть повідомила Херсонська ОВА. Зазначається, що Лагута передчасно пішов з життя в ніч на 17 вересня. Йому було 47 років.

"Передчасно пішов із життя колишній голова Херсонської облдержадміністрації Геннадій Лагута. Висловлюємо щирі співчуття родині покійного та поділяємо її горе", - йдеться у повідомленні.

Причина смерті колишнього голови Херсонської ОДА не уточнюється.

Однак депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань вважає, що йдеться про самогубство. У відповідному дописі на Facebook Хлань згадав, що Лагуту звинувачували у "здачі" Херсона під час повномасштабного вторгнення РФ. Водночас Хлань зазначає, що несправедливо так вважати, адже до посадових обов'язків Лагути не входила підготовка міста до оборони.

Сергій Хлань вважає, що екс-очільник Херсонської ОВА Лагута вчинив самогубство / фото скріншот

За словами депутата Херсонської обласної ради, колишній очільник ОДА помер у лікарні.

Звільнення Лагути з посади очільника Херсонської ОДА

Нагадаємо, Генадій Лагута очолював Херсонську ОДА з 26 жовтня 2021 року по 9 липня 2022 року. Його призначив та звільнив з посади президент Володимир Зеленський відповідними указами. На період служби Лагути припало повномасштабне вторгнення росіян в Україну та окупація Херсона. Сам посадовець встиг виїхати з Херсона й відмовився від співпраці з РФ.

3 лютого 2023 року Служба безпеки України оголосила підозру Лагуті за 2 статтями - підроблення документів (ч. 3 ст. 358 КК України) та шахрайство (ч. 4 ст. 190 КК України). Лагута міг сісти на термін до 12 років, в разі відповідного вироку суду. 

Зокрема, йшлося про неправомірне використання машини херсонської підприємиці в "пік" вторгнення росіян до міста. Тоді власниця дала дозвіл на використання машини, однак у липні 2022 року посадовець скористався її відсутністю в Україні та приватизував авто через приватного нотаріуса, йшлося в розслідуванні СБУ. 

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