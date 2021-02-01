Основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання розпочнеться 21 травня й завершиться 15 червня.

Сьогодні, 1 лютого, в Україні розпочалася реєстрація на основну сесію зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО). Вона триватиме до 5 березня включно.

Натомість додаткова реєстрація для участі в додатковій сесії проходитиме з 6 по 18 травня включно.

Як зареєструватися на ЗНО 2021: правила та умови

Аби зареєструватися на ЗНО 2021 року, насамперед потрібно створити й заповнити реєстраційну картку, бланк якої формується із використанням спеціального сервісу "Зареєструватися", розміщеного на веб-сайті Українського центру оцінювання якості освіти у рубриці "ЗНО/ДПА". При цьому одним із перших кроків реєстрації є обрання категорії особи. А випускникам поточного року варто звернути особливу увагу на вибір навчальних предметів для проходження ЗНО.

Читайте такожНайкращі учасники ЗНО отримають по 100 тисяч гривень премії - рішення РадиПотім слід підготувати комплект реєстраційних документів і подати його особі, відповідальній за реєстрацію в закладі освіти (для випускників шкіл, студентів професійно-технічних закладів і коледжів, які цього року завершують здобуття повної загальної середньої освіти) або надіслати його до відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти (для випускників минулих років).

Комплекти реєстраційних документів учнів (слухачів, студентів) для проходження ДПА у формі ЗНО керівники закладів освіти повинні надіслати до 1 березня 2021 року включно.

Вони повинні містити:

оформлену реєстраційну картку, бланк якої формується із використанням спеціального сервісу "Зареєструватися";

засвідчену копію паспорта громадянина України;

засвідчену копію документа про повну загальну середню освіту (для випускників минулих років);

за потреби інші документи (медичний висновок про створення про створення особливих умов для проходження ЗНО, копію документа про зміну імені/прізвища, копію нотаріально засвідченого перекладу українською мовою документів, наданих іноземною мовою для реєстрації).

Підтвердженням факту реєстрації для участі в ЗНО є Сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, який має бути надіслано в індивідуальному конверті разом із реєстраційним повідомленням учасника зовнішнього незалежного оцінювання.

За потреби можна внести зміни до реєстраційних даних, здійснивши перереєстрацію. Вона триватиме з 1 лютого до 5 березня 2021 року після отримання сертифіката ЗНО.

До 30 квітня 2021 року зареєстровані учасники зможуть завантажити зі своїх інформаційних сторінок запрошення-перепустки, де буде зазначено час і місце проведення тестувань.

Основана сесія ЗНО 2021: які предмети потрібно складати

Участь в основній сесії зовнішнього незалежного оцінювання є безкоштовною. Кожен учасник має право скласти тести не більш як із 5-ти навчальних предметів із цього переліку:

українська мова;

українська мова і література;

математика;

історія України;

біологія;

географія;

фізика;

хімія;

англійська мова;

іспанська мова;

німецька мова;

французька мова.

При цьому для осіб, які у поточного року завершують здобуття повної загальної середньої освіти, обов’язковою буде проходження ЗНО з 4 навчальних предметів:

українська мова (усі завдання сертифікаційної роботи) або українська мова і література (субтест "Атестаційні завдання");

математика (перелік завдань залежить від рівня, на якому здобувач освіти вивчав цей навчальний предмет);

історія України (субтест "Період ХХ – початок ХХІ століття") або одна з іноземних мов (перелік завдань залежить від рівня, на якому здобувач освіти вивчав цей навчальний предмет);

один із навчальних предметів (історія України, біологія, географія, фізика, хімія, іноземні мови).

Графік проведення основної сесії ЗНО 2021

Цього року основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання розпочнеться 21 травня й завершиться 15 червня. Вона проходитиме за таким графіком:

21 травня – хімія

24 травня – іспанська, німецька, французька мови

25 травня – англійська мова

28 травня – математика, математика (завдання рівня стандарту)

1 червня – українська мова, українська мова і література

4 червня – історія України

7 червня – фізика

10 червня – біологія

15 червня – географія

Інформацію про результати основної сесії ЗНО з усіх навчальних предметів буде розміщено на інформаційних сторінках учасників тестування до 30 червня 2021 року включно.

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Автор: Аліна Вишневська