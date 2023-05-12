Володимир Зеленський підписав указ, яким змінив порядок розгляду подань на присвоєння найвищого державного звання.

Президент України Володимир Зеленський вніс зміни до Статуту звання Герой України, згідно з яким попередньо подання про присвоєння найвищого державного звання розглядатиме експертна група при Комісії державних нагород та геральдики.

Як повідомляє Офіс глави держави, Зеленський підписав сьогодні відповідний указ.

Згідно з документом, при Комісії державних нагород та геральдики при Президентові України утворюється експертна група, яка формується з представників Міністерства оборони України, Апарату Головнокомандувача Збройних Сил України, Генерального штабу ЗСУ, командувань видів та родів військ, командувань оперативно-стратегічних угруповань військ, Міністерства внутрішніх справ, Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Державної спеціальної служби зв'язку та захисту інформації України, Управління державної охорони України, Офісу Президента України.

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"Якщо попередній розгляд подань про відзначення державними нагородами здійснює експертна група при Комісії державних нагород та геральдики при Президентові України, то матеріали вносяться на розгляд цієї Комісії разом із висновком цієї групи", - пояснили в Офісі президента.

У коментарі Зеленського щодо прийнятого рішення зазначається, що велика кількість звернень та електронних петицій щодо присвоєння тому чи іншому нашому захисникові звання Герой України говорить про те, що питання потребує упорядкування.

"Тож було вирішено передбачити спеціальний дорадчий орган – експертну групу… Кожен і кожна з наших героїв, хто самовіддано боронив Україну від російський загарбників, хто звільняв нашу землю від окупанта та пожертвував заради нашої свободи своїм здоров’ям чи життям, має бути гідно відзначений. Ми повинні знати імена всіх наших героїв", – підкреслив Зеленський.

Державні нагороди

Як повідомляв УНІАН, 29 квітня Зеленський зазначив, що за час повномасштабної війни вже понад 45 тис. українців відзначені різними державними нагородами за героїзм.

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