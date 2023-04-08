Президент України подякував всім, хто боронить державу, хто зараз у бою заради України.

За час повномасштабної війни понад 43,5 тисячі захисників і захисниць України відзначені державними нагородами.

Про це президент України Володимир Зеленський сказав у вечірньому відеозверненні. Він повідомив, що підписав кілька указів про відзначення державними нагородами 771 воїна.

"Воїни механізованих бригад, штурмових, бригад тероборони, наші зенітники, тактична авіація, артилерія, розвідбати, інженерні бригади, танкісти", - наголосив він.

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Президент України подякував всім, хто боронить державу, хто зараз у бою заради України.

Він також привітав усіх зі святом Благовіщення, і закликав молитися за перемогу українських воїнів і порятунок усіх людей від зла окупації.

Війна в Україні - ситуація на фронті

Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні зазначив, що на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках протягом доби захисники України відбили понад 40 ворожих атак.

Саме на цих напрямках противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій.

Запеклі бої тривають за Бахмут та Мар’їнку.

Протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районах Богданівки та Іванівського. Підрозділи Сил оборони відбили близько 14 атак противника на зазначеній ділянці.

Водночас на Авдіївському та Мар’їнському напрямках противник вів безуспішні наступальні дії в районах Новокалинового, Сєверного, Первомайського, Мар’їнки та Побєди.