День із чемпіоном: Георгій Зантарая

У межах спільного спецпроєкту з Національним олімпійським комітетом України ми зустрілися з дзюдоїстом Георгієм Зантарая, заслуженим майстром спорту та першим чемпіоном світу з дзюдо в історії України, і зазирнули за лаштунки його повсякденного життя. Як виявилось, Георгій не лише талановитий спортсмен, але й зразковий чоловік та батько.

Ви перший в історії України чемпіон світу з дзюдо. Розкажіть, що відчували, коли вибороли цю перемогу та усвідомили свій статус?

Це круті емоції. Відразу не зрозумів, чого досягнув, лише з часом прийшло розуміння: я зробив маленьку історію.

Чому саме дзюдо?

У школі була одна секція, і це виявилося дзюдо. Так і потрапив туди: усі пішли, і я пішов.

У спортивному світі також страждають на «зіркову хворобу», помічали у себе її симптоми? Як вплинули на вас звання?

Мабуть, це видніше зі сторони. Сподіваюся, що мої перемоги роблять мене кращим і відкритішим для всіх.

Запитання відRexona Men

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Наскільки важливий режим у житті чемпіона? Скільки разів на тиждень займаєтеся спортом?

Спорт — це моя робота, моє хобі, улюблена справа. Режим повинен бути у всьому, без нього не буде результату. У мене в середньому одинадцять тренувань на тиждень.

Чи маєте ви хобі, не пов’язане зі спортом?

Активний відпочинок і є моє хобі.

Талант/бажання/важка праця/фортуна: яке співвідношення у вашій історії успіху?

У сукупності всіх якостей формується чемпіон (талант, працьовитість, удача, здоровий колектив).

Ким із українських спортсменів захоплюєтесь найбільше? Розкажіть про улюблені види спорту, окрім дзюдо.

Дивитися з трибун або по телевізору яке-небудь спортивне змагання не люблю. Подобається активно брати в ньому участь.

Ваші особисті правила харчування?

Моє правило: якщо чогось хочеш, не відмовляй собі в цьому. Але за тиждень до змагань розпочинається дієта (не їм борошняне та солодке).

Ваш улюблений формат відпочинку?

Із друзями та сім'єю. Ходимо в ресторани або кіно й просто активно проводимо час разом.

Чи є у вас guilty pleasures (улюблена, проте не дуже корисна страва/шкідливі звички тощо)?

Фаст-фуд не люблю, проте періодично дуже хочеться. У цьому собі не відмовляю.

Спорт — це залежність? Чи можна прокинутися та вирішити, що все, я «зав’язав»?

Спорт — це залежність, це спосіб проявити себе, реалізуватися як успішна людина.

Спорт — це багато можливостей.

Коли-небудь цей час настане (коли я зав'яжу із професійним спортом). У такий момент поруч повинні бути люди, які не дадуть мені впасти в депресію.

Якщо б не спорт, то що..?

Уявити себе в чомусь іншому не можу, тому спорт був би в моєму житті в будь-якому випадку. Але в моїй родині всі лікарі, напевно, теж би лікував людей.

Самостійно тренуєте сина (знаємо, що Давид також регулярно займається)? Якщо так, що для вас найскладніше у цьому процесі?

Діти — це найкрутіше, що може бути в житті людини. Вони роблять мене щасливішим.

Зі свого боку я роблю все, щоб у них було все те, чого не було в моєму дитинстві.

За принципом теплої батьківської любові. Я би хотів, щоби син став великим чемпіоном, але це в його руках. Час покаже, а я в усьому йому допоможу. У Давида є тренер. Тренувати свою дитину — дуже нелегка робота. Я взагалі не треную, поки сам виступаю.

Образи Георгія: ARMANI EXCHANGE, THE NORTH FACE, TIMBERLAND, NAPAPIJRI, (intertop.ua)

Фотограф: Вероніка Монакова