День із чемпіоном: Георгій Зантарая
Перший чемпіон світу з дзюдо в історії України про успіх, режим, виховання дітей та відпочинок.
У межах спільного спецпроєкту з Національним олімпійським комітетом України ми зустрілися з дзюдоїстом Георгієм Зантарая, заслуженим майстром спорту та першим чемпіоном світу з дзюдо в історії України, і зазирнули за лаштунки його повсякденного життя. Як виявилось, Георгій не лише талановитий спортсмен, але й зразковий чоловік та батько.
Ви перший в історії України чемпіон світу з дзюдо. Розкажіть, що відчували, коли вибороли цю перемогу та усвідомили свій статус?
Це круті емоції. Відразу не зрозумів, чого досягнув, лише з часом прийшло розуміння: я зробив маленьку історію.
Чому саме дзюдо?
У школі була одна секція, і це виявилося дзюдо. Так і потрапив туди: усі пішли, і я пішов.
У спортивному світі також страждають на «зіркову хворобу», помічали у себе її симптоми? Як вплинули на вас звання?
Мабуть, це видніше зі сторони. Сподіваюся, що мої перемоги роблять мене кращим і відкритішим для всіх.
Запитання відRexona Men
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Наскільки важливий режим у житті чемпіона? Скільки разів на тиждень займаєтеся спортом?
Спорт — це моя робота, моє хобі, улюблена справа. Режим повинен бути у всьому, без нього не буде результату. У мене в середньому одинадцять тренувань на тиждень.
Чи маєте ви хобі, не пов’язане зі спортом?
Активний відпочинок і є моє хобі.
Талант/бажання/важка праця/фортуна: яке співвідношення у вашій історії успіху?
У сукупності всіх якостей формується чемпіон (талант, працьовитість, удача, здоровий колектив).
Ким із українських спортсменів захоплюєтесь найбільше? Розкажіть про улюблені види спорту, окрім дзюдо.
Дивитися з трибун або по телевізору яке-небудь спортивне змагання не люблю. Подобається активно брати в ньому участь.
Ваші особисті правила харчування?
Моє правило: якщо чогось хочеш, не відмовляй собі в цьому. Але за тиждень до змагань розпочинається дієта (не їм борошняне та солодке).
Ваш улюблений формат відпочинку?
Із друзями та сім'єю. Ходимо в ресторани або кіно й просто активно проводимо час разом.
Чи є у вас guilty pleasures (улюблена, проте не дуже корисна страва/шкідливі звички тощо)?
Фаст-фуд не люблю, проте періодично дуже хочеться. У цьому собі не відмовляю.
Спорт — це залежність? Чи можна прокинутися та вирішити, що все, я «зав’язав»?
Спорт — це залежність, це спосіб проявити себе, реалізуватися як успішна людина.
Спорт — це багато можливостей.
Коли-небудь цей час настане (коли я зав'яжу із професійним спортом). У такий момент поруч повинні бути люди, які не дадуть мені впасти в депресію.
Якщо б не спорт, то що..?
Уявити себе в чомусь іншому не можу, тому спорт був би в моєму житті в будь-якому випадку. Але в моїй родині всі лікарі, напевно, теж би лікував людей.
Самостійно тренуєте сина (знаємо, що Давид також регулярно займається)? Якщо так, що для вас найскладніше у цьому процесі?
Діти — це найкрутіше, що може бути в житті людини. Вони роблять мене щасливішим.
Зі свого боку я роблю все, щоб у них було все те, чого не було в моєму дитинстві.
За принципом теплої батьківської любові. Я би хотів, щоби син став великим чемпіоном, але це в його руках. Час покаже, а я в усьому йому допоможу. У Давида є тренер. Тренувати свою дитину — дуже нелегка робота. Я взагалі не треную, поки сам виступаю.
Образи Георгія: ARMANI EXCHANGE, THE NORTH FACE, TIMBERLAND, NAPAPIJRI, (intertop.ua)
Фотограф: Вероніка Монакова