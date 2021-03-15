Менеджер Боб Арум, який представляє інтереси українського боксера, назвав прізвища потенційних суперників Василя Ломаченка.
Про це повідомляє Vringe.com.
"Лома проти Хейні? Це бій, який ми обов'язково розглянемо. У них був би реально хороший поєдинок. Взагалі є багато хороших варіантів для Ломи ... Лома, мабуть, може битися з Раяном Гарсією. Або ж, якщо він хоче спуститися в вазі, Оскар Вальдес - чудовий бій для Ломи", - поділився думками Арум.
Нагадаємо, що нещодавно Василь мав спекотну перепалку з Хейні в Twitter.
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Перспективи Василя Ломаченка: головне
- 17 жовтня 2020 року Василь Ломаченко програв Теофімо Лопесу одноголосним рішенням суддів, втративши всі свої пояси.
- Українець після бою вибачився за свою поразку від Лопеса і зазначив, що готовий провести реванш. Потім він запропонував Лопесу провести ще два поєдинки.
- Теофімо Лопес відразу заявив, що ні про який реванш не може бути мови, а пізніше і взагалі послав Ломаченка "на три літери".
- Також стало відомо, що Ломаченко не планує змінювати вагову категорію, він залишиться в легкій вазі.
Український дієтолог Олександр Фока спрогнозував невтішний кінець кар'єри Ломаченка.
Боб Арум раніше заявив, що Ломаченко може зустрітися з японцем Масаеші Накатані, а також називав інших можливих суперників Ломаченка.
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