Менеджер Боб Арум, який представляє інтереси українського боксера, назвав прізвища потенційних суперників Василя Ломаченка.

Про це повідомляє Vringe.com.

"Лома проти Хейні? Це бій, який ми обов'язково розглянемо. У них був би реально хороший поєдинок. Взагалі є багато хороших варіантів для Ломи ... Лома, мабуть, може битися з Раяном Гарсією. Або ж, якщо він хоче спуститися в вазі, Оскар Вальдес - чудовий бій для Ломи", - поділився думками Арум.