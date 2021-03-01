Український боксер Василь Ломаченко в соціальній мережі піддався на провокацію американського бійця Девіна Хейні.
Спортсмени обрали платформу Twitter для своєї перепалки.
Хейні є чемпіоном світу за версією WBC й в листопаді минулого року захистив свій пояс проти 39-річного Юріоркіса Гамбоа.
Девін першим написав:
"Де, дідько забирай, Лома?!"
Це змусило Василя вперше з вересня 2019 року зробити допис у Twitter.
"Я тут. Чекаю коли ви, боягузи, наважитесь на справжній бій, а не лайку у Твіттері".
Хейні парирував:
"Очікування - не найкращий варіант для тебе. Думаю, ти це зрозумів після бою з Лопесом".
Але Ломаченко теж проявив кмітливість:
"Очікувати - твоя улюблена справа, адже ти ще ні з ким не бився".
Поставив крапку все ж таки Хейні.
"Я, безумовно, чекав, щоб битися з тобою, коли був обов'язковим претендентом на титул. Але ти вважав за краще подати петицію на титул франчайзингового чемпіона".
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