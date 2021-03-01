Український боксер не дозволив кепкувати з себе.

Український боксер Василь Ломаченко в соціальній мережі піддався на провокацію американського бійця Девіна Хейні.

Спортсмени обрали платформу Twitter для своєї перепалки.

Хейні є чемпіоном світу за версією WBC й в листопаді минулого року захистив свій пояс проти 39-річного Юріоркіса Гамбоа.

Девін першим написав:

"Де, дідько забирай, Лома?!"

Це змусило Василя вперше з вересня 2019 року зробити допис у Twitter.

"Я тут. Чекаю коли ви, боягузи, наважитесь на справжній бій, а не лайку у Твіттері".

Хейні парирував:

"Очікування - не найкращий варіант для тебе. Думаю, ти це зрозумів після бою з Лопесом".

Але Ломаченко теж проявив кмітливість:

"Очікувати - твоя улюблена справа, адже ти ще ні з ким не бився".

Поставив крапку все ж таки Хейні.

"Я, безумовно, чекав, щоб битися з тобою, коли був обов'язковим претендентом на титул. Але ти вважав за краще подати петицію на титул франчайзингового чемпіона".

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Автор: Будрін Артем