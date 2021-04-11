Екс-чемпіон світу може зустрітися з британцем, який виграв у росіянина.

Колишній чемпіон світу в напівважкій вазі за версією WBC Олександр Гвоздик натякнув на те, що може повернутися в ринг.

Він може зустрітися з британцем Джо Смітом, який в ніч з 10 на 11 квітня рішенням суддів переміг росіянина Максима Власова в бою за пояс WBO (114-114, 115-113 і 116-112).

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Раніше менеджер Гвоздика Егіс Клімас розповів про те, що глава промоутерської компанії Top Rank Боб Арум заявляв про можливість організувати бій Гвоздика з переможцем поєдинку Сміт - Власов, якщо українець погодиться повернутися.

Тепер же Гвоздик у себе в Instagram показав, що дивиться бій британця проти росіянина, а потім привітав Сміта з перемогою і написав: "Хтось обіцяв мені бій проти переможця. Подивимося".

Також Гвоздик нещодавно викладав фото, демонструючи, що підтримує форму в залі.

Олександр Гвоздик: кар'єра

Гвоздик - бронзовий призер Олімпіади-2012. А на професійному рингу він провів 18 поєдинків (17 перемог і 1 поразка). Він володів чемпіонським поясом WBC в напівважкій вазі, який відібрав у Адоніса Стівенсона.

Свій останній поєдинок Гвоздик провів у жовтні 2019 року, програвши росіянину Артуру Бетербієву в поєдинку за титули WBC і IBF в напівважкій вазі (до 79,4 кг).

Влітку 2020 року 33-річний українець вирішив завершити кар'єру, а потім пояснив своє рішення.

При цьому Гвоздик не став виключати повернення в бокс.

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Автор: Антон Дудар