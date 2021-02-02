Олександр Гвоздик може відновити свою кар'єру гучним боєм.

Промоутер Боб Арум запропонував українському боксеру Олександру Гвоздику бій за титул чемпіона світу, у разі якщо останній захоче відновити свою кар'єру.

Про це повідомляє Тribuna.com.

Арум вже був промоутером Гвоздика і пообіцяв йому одразу влаштувати чемпіонський поєдинок, якщо Гвоздик повернеться з бізнесу до професійного спорту.

"Коли Ломаченко готувався до Лопеса, Гвоздик приїжджав часто. Саша одягнув рукавички і з Митрофановим відстояв один-два раунди. Боб Арум мені на вухо шепоче: "Ти йому скажи, що якщо він хоче повернутися, то ми для нього відразу можемо організувати чемпіонський бій", - розповів Клімас.

Він додав, що Гвоздик поміркує над пропозицією. Арум навіть запропонував, що може поставити Гвоздика на поєдинок з переможцем бою Сміт - Власов.

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Олександр Гвоздик: головне

Олександр свій останній поєдинок провів у жовтні 2019 року та програв росіянину Артуру Бетербієву у поєдинку за титули WBC (Всесвітньої боксерської ради) та IBF (Міжнародної боксерської федерації) у напівважкій вазі (до 79,4 кг).

Влітку 2020 року 33-річний українець завершив кар'єру.

Гвоздик - бронзовий призер Олімпіади-2012. На професійному ринзі він провів 18 поєдинків, в 17 здобув перемоги та зазнав однієї поразки.

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Автор: Будрін Артем