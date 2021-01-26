Підготовка до повернення в ринг в самому розпалі.

Олександр Усик опублікував у соцмережах відеоролик, на якому проводить інтенсивне тренування з незвичайним інструментом.

Допис оприлюднений в Instagram.

Український боксер гамселив величезну гумову шину кувалдою.

"Важка праця завжди окупається", - зазначено в описі під відео.

Нагадаємо, що 34-річний спортсмен з великою долею ймовірності вже у квітні 2021 вийде боксувати в ринг проти британця Джо Джойса. Усик і Джойс посперечаються за титул "тимчасового" чемпіона за версією WBO.

Ситуація в суперважкій вазі: головне

Олександр Усик у жовтні переміг Дерека Чісору і офіційно став обов'язковим претендентом на бій за титул чемпіона світу за версією WBO. На даний момент цим поясом володіє Ентоні Джошуа.

Джошуа захистив титули за версіями IBF, WBO, WBA і IBO в бою проти претендента по лінії IBF Кубрата Пулєва 12 грудня.

Чемпіонським поясом WBC володіє Тайсон Ф'юрі. Планувалося, що він проведе третій бій проти Деонтея Вайлдера. Однак цей бій не відбувся, і у Ф'юрі вже підкреслили, що третього бою не буде. Також Ф'юрі поки був звільнений від обов'язкового захисту пояса.

Команди Ф'юрі і Джошуа вже близькі до завершення переговорів з проведення бою за звання абсолютного чемпіона світу.

Олександр Усик спершу заявляв, що британці можуть побитися, якщо залишать пояс WBO вакантним. Пізніше він змінив риторику, сказавши, що хоче, щоб бій Джошуа - Ф'юрі відбувся.

Також стало відомо, що WBO все ж дозволила Джошуа відкласти обов'язковий захист титулу і санкціонувала проведення бою з Ф'юрі.

Британський боксер Джо Джойс раніше кидав українцю виклик. Він займає друге місце в рейтингу WBO - відразу після Усика.

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Автор: Будрін Артем