Український боксер посперечається за титул "тимчасового" чемпіона WBO.

Команди українця Олександра Усика і британця Джо Джойса близькі до узгодження поєдинку.

Про це на своєму сайті повідомив авторитетний журналіст Ден Рафаель.

Він підкреслив, що контракт ще не підписаний, але сторони вже близькі до укладення договору. Усик і Джойс посперечаються за титул "тимчасового" чемпіона за версією WBO.

Водночас сам Джойс у коментарі журналу The Ring повідомив, коли може відбутися бій:

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"Запланована дата - квітень. Це те, на що ми орієнтуємося. Ми ходимо навколо з командою, щоб укласти угоду. Чекаємо доопрацювання деталей і сподіваємося, що цей поєдинок відбудеться".

Ситуація в суперважкій вазі: головне

Олександр Усик у жовтні переміг Дерека Чісору і офіційно став обов'язковим претендентом на бій за титул чемпіона світу за версією WBO. На даний момент цим поясом володіє Ентоні Джошуа.

Джошуа захистив титули за версіями IBF, WBO, WBA і IBO в бою проти претендента по лінії IBF Кубрата Пулєва 12 грудня.

Чемпіонським поясом WBC володіє Тайсон Ф'юрі. Планувалося, що він проведе третій бій проти Деонтея Вайлдера. Однак цей бій не відбувся, і у Ф'юрі вже підкреслили, що третього бою не буде. Також Ф'юрі поки був звільнений від обов'язкового захисту пояса.

Команди Ф'юрі і Джошуа вже близькі до завершення переговорів з проведення бою за звання абсолютного чемпіона світу.

Олександр Усик спершу заявляв, що британці можуть побитися, якщо залишать пояс WBO вакантним. Пізніше він змінив риторику, сказавши, що хоче, щоб бій Джошуа - Ф'юрі відбувся.

Також стало відомо, що WBO все ж дозволила Джошуа відкласти обов'язковий захист титулу і санкціонувала проведення бою з Ф'юрі.

Британський боксер Джо Джойс раніше кидав українцю виклик. Він займає друге місце в рейтингу WBO - відразу після Усика.

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Автор: Антон Дудар