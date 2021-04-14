Українські боксери Олександр Усик й Василь Ломаченко провели спільне дозвілля за комп'ютерною грою - Tekken 6.
Відеоролик виставив Ломаченко у своєму Instagram.
Суть гри в тому, що ти обираєш собі персонажа й виходиш битися проти суперника. Більш майстерним в керуванні джойстиком виявився 33-річний Ломаченко, який святкував перемогу, "побивши" Усика.
"Нова легенда. Ось ти й попався! З'ясовуємо з Олександром Усиком, хто крутіший незалежно від вагових категорій, без рингу і рукавичок", - надрукував текст Василь біля відео у своєму профілі.
Нещодавно повідомлялося про те, що українські боксери будуть героями нового симулятору - комп'ютерної гри eSports Boxing Club.
Нагадаємо, що боксери один одному доводяться кумами, оскільки Ломаченко є хрещеним для сина Усика, а Олександр хрестив сина Василя.
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