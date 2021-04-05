Окрім українців, у симуляторі буде ще 65 різноманітних боксерів.

Українські боксери Олександр Усик й Василь Ломаченко будуть героями нового симулятору - комп'ютерної гри eSports Boxing Club.

Про це повідомляє Youtube-канал ESBC Game.

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eSports Boxing Club - це новий продукт на ринку комп'ютерних ігор від компанії Steel City Interactive. Геймери та пошановувачі відеоігор матимуть можливість обрати будь-кого з 65 запропонованих боксерів. Серед них Олександр Усик, Василь Ломаченко, Джо Джойс, Хорхе Лінарес, Теренс Кроуфорд, Рой Джонс-молодший та інші.

В режимі кар'єри можна "прокачувати" навички свого боксера, опановувати з ним нові прийоми, брати участь у боях та нищити суперників. Розробники передбачили опцію підписувати контракт з промоутерами, а також наймати боксеру тренерський штаб.

Гра буде доступна на ПК, PS5 і Xbox Series X/S. Дата виходу буде оголошена згодом.

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Автор: Будрін Артем