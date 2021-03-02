Наразі спортсмен тренується у втягувальному режимі підготовки.

Сергій Лапін, директор команди Олександра Усика, заявив, що хоче організувати бій українського боксера на теренах України.

Про це повідомляє Luckypunchnet.

"Зараз йде втягувальний режим підготовки. Він проходить стабільно, Олександр працює під керівництвом тренера з фізичної підготовки Валентина Литвинчука. За датою бою поки немає точного розуміння, можливо, це буде початок червня. Сподіваємося, що наступний поєдинок пройде на території нашої країни", - розповів менеджер.

Нагадаємо, що Усик (18-0, 13 КО) піднявся на перше місце в рейтингу Всесвітньої боксерської асоціації (WBA) серед супертяжів.

Читайте також"Ви боягузи": чемпіон світу спровокував Ломаченка на перший твіт за півтора року і подальшу перепалку

Усик - Джойс: що потрібно знати

WBO дозволила чемпіону світу Ентоні Джошуа ще раз відкласти обов'язковий захист титулу проти українця Олександра Усика і санкціонувала бій британця з Тайсоном Ф'юрі.

Усик же поб'ється за титул "тимчасового" чемпіона WBO з британцем Джо Джойсом (12-0, 11 КО).

Попередньо повідомлялося, що переможець бою Джошуа - Ф'юрі протягом 180 днів після поєдинку повинен буде зустрітися з переможцем бою Усик - Джойс або ж залишити пояс WBO вакантним.

Раніше команди Усика і Джойса не змогли домовитися про умови бою, і WBO призначила промоутерські торги.

Усик свій попередній бій провів 31 жовтня, коли рішенням суддів переміг Дерека Чісору. Джойс в попередній раз боксував 28 листопада, нокаутувавши Даніеля Дюбуа.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Будрін Артем