Олександр Усик / фото УНІАН

Сергій Лапін, директор команди Олександра Усика, заявив, що хоче організувати бій українського боксера на теренах України.

Про це повідомляє Luckypunchnet.

"Зараз йде втягувальний режим підготовки. Він проходить стабільно, Олександр працює під керівництвом тренера з фізичної підготовки Валентина Литвинчука. За датою бою поки немає точного розуміння, можливо, це буде початок червня. Сподіваємося, що наступний поєдинок пройде на території нашої країни", - розповів менеджер.

Нагадаємо, що Усик (18-0, 13 КО) піднявся на перше місце в рейтингу Всесвітньої боксерської асоціації (WBA) серед супертяжів.

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Автор: Будрін Артем