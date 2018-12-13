Реал вперше у своїй історії розгромлений в єврокубках в домашніх стінах

Чинний переможець Ліги чемпіонів несподівано програв московському ЦСКА - 0:3.

Мадридський "Реал" зазнав першої у своїй історії домашньої поразки з розгромним рахунком у єврокубках. Про це повідомляє Gracenote.

В рамках 6-го туру групового турніру Ліги чемпіонів мадридський клуб вдома поступився московському ЦСКА з рахунком 0:3.

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Раніше мадридська команда зіграла 252 домашніх матчі в єврокубкових змаганнях і ніколи не програвала з різницею більше двох голів.

Втім, незважаючи на поразку, "Реал" вийшов у плей-офф Ліги чемпіонів з першого місця в групі G, набравши 12 очок. А от ЦСКА хоч і набрав 7 очок (6 з них - перемоги над "Реалом" вдома і в гостях), посів останнє, 4-е місце в групі і не потрапив навіть в Лігу Європи.

Як повідомляв УНІАН, вчора ввечері визначилися всі 16 учасників плей-офф головного єврокубкового турніру.