Вирішальний матч турніру перенесено на один день.

Фінальний матч розіграшу Кубка України 2020-2021 відбудеться 13 травня.

Про це повідомив офіційний сайт УАФ.

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Спочатку фінал був запланований на 12 травня, проте виконком УАФ прийняв рішення перенести вирішальний матч у зв'язку зі змінами в календарі УПЛ.

Виконком УАФ затвердив, що матчі останнього туру УПЛ будуть зіграні 9 травня (базова дата).

Кубок України 2020-2021: що потрібно знати

Кубок України 2020-2021 складається з семи етапів: два попередні етапи, 1/16 фіналу, 1/8 фіналу, 1/4 фіналу, 1/2 фіналу і фінал. На всіх етапах команди проводять по одному матчу.

Чемпіон України "Шахтар" і володар Кубка України 2019-2020 "Динамо", згідно з регламентом, стартували з чвертьфінальної стадії. "Шахтар" не зумів пробитися до півфіналу, сенсаційно програвши "Агробізнесу".

У півфіналах грають "Агробізнес" - "Динамо" і "Олександрія" - "Зоря".

Фінал Кубка України-2020/21 відбудеться у Тернополі на "стадіоні імені Романа Шухевича".

Чинним володарем трофею є київське "Динамо".

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Автор: Антон Дудар