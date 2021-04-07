Чемпіонат України буде дограний в стислі терміни.

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко попросив дограти сезон в УПЛ стислі терміни, щоб у національної команди було більше часу на підготовку до Євро-2020.

У збірній України хотіли б, щоб УПЛ завершилася на тиждень раніше - не 16 травня, як заплановано, а 9 травня.

Як повідомив в Twitter журналіст телеканалів "Футбол 1,2,3" Ігор Бурбас, більшість клубів УПЛ проголосувало за те, щоб піти назустріч збірній України, і погодилося дограти чемпіонат в стислі терміни.

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Остаточне рішення належить затвердити виконкому УАФ. За словами журналіста, це рішення "в даному випадку формальне".

"Ми отримали звернення з боку збірної України. Після цього свої позиції висловили клуби УПЛ, і велика їх частина підтримала це рішення", - підтвердив інформацію виконавчий директор УПЛ Євген Дикий в ефірі "Футбол 1".

Таким чином, передостанній тур УПЛ буде зміщений на 5 травня, а останній (26-й) відбудеться 9 травня.

Всього в УПЛ залишилося зіграти шість турів.

Нагадаємо також, що на 12 травня 2021 року запланований фінал Кубка України.

Збірна України на Євро-2020: що потрібно знати

За результатами жеребкування Євро-2020 збірна України отримала в суперники Нідерланди, Австрію, а також переможця плей-офф Ліги націй 2018-2019, яким стала Північна Македонія.

Українська збірна проведе один матч в Амстердамі і два - в Бухаресті. Вже відомо, що матчі в Румунії пройдуть з глядачами.

Євро-2020 стартує 11 червня, а для України турнір розпочнеться 13 червня - був опублікований оновлений календар.

Перед чемпіонатом збірна України проведе спаринги проти збірних Бахрейну (23 травня), Північної Ірландії (3 червня) і Кіпру (7 червня).

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Автор: Антон Дудар