Головний тренер збірної України Андрій Шевченко попросив дограти сезон в УПЛ стислі терміни, щоб у національної команди було більше часу на підготовку до Євро-2020.
У збірній України хотіли б, щоб УПЛ завершилася на тиждень раніше - не 16 травня, як заплановано, а 9 травня.
Як повідомив в Twitter журналіст телеканалів "Футбол 1,2,3" Ігор Бурбас, більшість клубів УПЛ проголосувало за те, щоб піти назустріч збірній України, і погодилося дограти чемпіонат в стислі терміни.
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Остаточне рішення належить затвердити виконкому УАФ. За словами журналіста, це рішення "в даному випадку формальне".
"Ми отримали звернення з боку збірної України. Після цього свої позиції висловили клуби УПЛ, і велика їх частина підтримала це рішення", - підтвердив інформацію виконавчий директор УПЛ Євген Дикий в ефірі "Футбол 1".
Таким чином, передостанній тур УПЛ буде зміщений на 5 травня, а останній (26-й) відбудеться 9 травня.
Всього в УПЛ залишилося зіграти шість турів.
Нагадаємо також, що на 12 травня 2021 року запланований фінал Кубка України.
Збірна України на Євро-2020: що потрібно знати
- За результатами жеребкування Євро-2020 збірна України отримала в суперники Нідерланди, Австрію, а також переможця плей-офф Ліги націй 2018-2019, яким стала Північна Македонія.
- Українська збірна проведе один матч в Амстердамі і два - в Бухаресті. Вже відомо, що матчі в Румунії пройдуть з глядачами.
- Євро-2020 стартує 11 червня, а для України турнір розпочнеться 13 червня - був опублікований оновлений календар.
- Перед чемпіонатом збірна України проведе спаринги проти збірних Бахрейну (23 травня), Північної Ірландії (3 червня) і Кіпру (7 червня).
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