Це вчетверо більше, ніж в iPhone 14 Pro.

Виробник ZTE вирішив випередити конкурентів і першим офіційно анонсував смартфон з рекордною кількістю оперативної пам'яті – 24 гігабайт. Це вчетверо більше, ніж в iPhone 14 Pro.

Апарат називається Red Magic 8S Pro. Повноцінна його прем'єра відбудеться наступної середи, 5 липня.

Також відомо, що новинка отримає розігнаний до 3,36 ГГц процесор Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 2. Його вже встигли протестувати в AnTuTu – він зумів побити недавній рекорд, встановлений флагманським чіпом MediaTek. Не виключено, що цього вдалося домогтися завдяки рекордній кількості ОЗУ.

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Раніше джерела повідомляли, що OPPO, realme і OnePlus готують перші на ринку смартфони з 24 ГБ оперативної пам'яті. Про апарати перших двох поки нічого невідомо, а у OnePlus первістком стане OnePlus Ace 2 Pro.

Зауважимо, що зараз на ринку смартфонів можна знайти моделі максимум з 18 ГБ ОЗУ, але в більшість флагманів, як правило, стоїть 16 ГБ.

Відомо, що оперативна пам'ять (ОЗУ) в смартфоні відіграє велику роль в забезпеченні його продуктивності і мультитаскінга. Великий обсяг ОЗУ дозволяє запускати і швидко перемикатися між безліччю додатків, забезпечуючи плавність і чуйність роботи пристрою.

УНІАН у статті "Як правильно вибрати смартфон в 2023 році" більш детально розповідав, чому сьогодні на пам'яті економити не варто.

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