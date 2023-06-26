Відразу три бренди готують смартфони з рекордною кількістю оперативної пам'яті.

Після 200-мегапіксельних камер на ринку смартфонів намічається новий тренд. Відразу три бренди готують пристрої з 24 ГБ оперативної пам'яті: OPPO, OnePlus і realme.

Як повідомляє джерело, йдеться саме про фізичну ОЗУ, а не "віртуальну". Нинішні флагмани зазвичай оснащуються 16 Гбайт оперативної пам'яті в топової конфігурації. Також на ринку є кілька моделей з 18 ГБ ОЗУ – це вчетверо більше, ніж в iPhone 14 Pro.

Очікується, що першим смартфоном на ринку з 24 ГБ оперативної пам'яті стане OnePlus Ace 2 Pro, який буде представлений восени. Смартфон також нібито отримає передовий чіп Snapdragon 8+ Gen 2 і накопичувач об'ємом до 1 ТБ, якого в смартфонах OnePlus ще ніколи не було.

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Повідомляється, що OnePlus і realme теж збираються збільшити обсяг пам'яті в майбутніх смартфонах, але джерело не називає конкретні моделі.

Зауважимо, що оперативна пам'ять (ОЗУ) в смартфоні відіграє велику роль в забезпеченні його продуктивності і мультитаскінга. Великий обсяг ОЗУ дозволяє запускати і швидко перемикатися між безліччю додатків, забезпечуючи плавність і чуйність роботи пристрою.

Водночас ключову роль відіграє програмне забезпечення. Наприклад, смартфони Huawei можуть відмінно працювати з 8 ГБ оперативної пам'яті, в той час, як Xiaomi гаджет з 12 ГБ буде вивантажувати всі додатки з пам'яті через ненажерливої оболонки MIUI.

Останнім роки трендом були смартфони з 200-Мп камерою. УНІАН розповідав, чому мегапікселі не вирішують, а у дорогих телефонів Apple мало мегапікселів, але знімають вони краще за Android-смартфонів з 64,108 і навіть 200 Мп.

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