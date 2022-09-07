Коштуватиме Apple Watch 8 від 399 до 499 доларів та доступний для попереднього замовлення вже сьогодні.

Apple презентувала новий розумний годинник 8-го покоління Apple Watch 8.

Про це йшлося на презентації Apple 7 вересня.

Нові Apple Watch містять два температурних сенсори. За словами Apple, ця модель демонструє ще більшу прихильність компанії жіночому здоров'ю.

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Тепер розумний годинник може відстежувати зміни температури всього на 0,1 градуса Цельсія та перевіряє температуру кожні п'ять секунд.

Компанія заявляє, що відстеження температури тіла в нічний час може допомогти користувачкам отримати уявлення про їхній цикл овуляції. Інформацію можна використовувати для покращення функції відстеження менструального циклу, яка була доступна раніше.

Series 8 також має два нових датчики руху, які дозволяють визначити, якщо користувач потрапив в серйозну автомобільну аварію. При цьому функція виявлення зіткнень працюватиме лише під час водіння. Це допоможе зберегти 18-годинний час автономної роботи годинника.

Крім цього, є режим меншого споживання споживання енергії, який, як заявлено, скоротить споживання на 50% та збільшить час автономної роботи до 36 годин. Анонсовано, що ця функція також з'явиться в старіших версіях, починаючи з Series 4, якщо вони працюють під управлінням watchOS 9.

Нова модель буде доступна у 4 матових кольорах та 3 глянцевих кольорах.

Коштуватиме Apple Watch 8 від 399 до 499 доларів та доступний для попереднього замовлення вже сьогодні. В продажі з 16 вересня.

Рівно о 20:00 7 вересня за Києвом компанія Apple розпочала свою найголовнішу презентацію року. Окрасою програми стане свіжа лінійка iPhone 14, яка вперше з 2017 кардинально оновить свій дизайн. Тексова трансляція доступна на УНІАН.

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