Рівно о 20:00 за Києвом компанія Apple розпочне свою найголовнішу презентацію в році. Окрасою програми стане свіжа лінійка iPhone 14, яка вперше з 2017 кардинально оновить свій дизайн.
Окрім очевидних айфонів, також очікується анонс нової лінійки розумних годинників і друге покоління AirPods Pro. Ну і, само собою, повідомлять дату виходу iOS 16, iPadOS 16, macOS 13, watchOS 9 і tvOS 16.
Відеотрансляція презентації Apple:
Текстова онлайн-трансляція презентації Apple 2022
20:01 Тім Кук оголосив, що сьогоднішній евент присвячений айфону, Apple Watch та AirPods.
20:00 Презентація стартувала!