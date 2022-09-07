Окрім очевидних айфонів, також очікується анонс нової лінійки розумних годинників та друге покоління AirPods Pro.

Рівно о 20:00 за Києвом компанія Apple розпочне свою найголовнішу презентацію в році. Окрасою програми стане свіжа лінійка iPhone 14, яка вперше з 2017 кардинально оновить свій дизайн.

Окрім очевидних айфонів, також очікується анонс нової лінійки розумних годинників і друге покоління AirPods Pro. Ну і, само собою, повідомлять дату виходу iOS 16, iPadOS 16, macOS 13, watchOS 9 і tvOS 16.

Відеотрансляція презентації Apple:

Текстова онлайн-трансляція презентації Apple 2022

20:01 Тім Кук оголосив, що сьогоднішній евент присвячений айфону, Apple Watch та AirPods.

20:00 Презентація стартувала!