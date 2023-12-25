У плані дизайну, він буде схожий на перше покоління Nothing Phone, а оцінять його в 400 доларів.

За пару місяців до анонсу Nothing Phone (2a) про смартфон стало відомо практично все. Це спрощена в плані "начинки" версія звичайного Phone (2), найкрасивішого смартфона, який вийшов на ринок цього року за ціною 679 євро.

Якщо інформація підтвердиться, то бюджетний смартфон від Nothing стовідсотково стане хітом. Так, фронтальна і ширококутна камера отримають сенсори як у флагманського Phone (2), а коштувати він буде не дорожче 400 доларів.

Характеристики Nothing Phone (2a):

Екран: 6,7 дюйма, AMOLED BOE, роздільна здатність 2412х1084, частота 120 Гц, виріз посередині;

Процесор: MediaTek Dimensity 7200 – такий же стоїть в Redmi Note 13 Pro+;

Пам'ять: 8 ГБайт оперативної і 128 ГБайт вбудованої.

Камери: основна 50 Мп (Samsung ISOCELL S5KGN9), ширококутна 50 Мп (Samsung ISOCELL S5KJN1), Селфі 32 Мп (Sony IMX615);

ОС: Nothing OS 2 на базі Android 14.

У плані дизайну, смартфон буде схожий на перше покоління Nothing Phone. Збережеться фірмове підсвічування і прозора кришка.

Відео дня

Nothing Phone (2) повинні показати на MWC 2024 в лютому. На вибір будуть доступні біла і чорна версії. До Європи він теж доїде.

Нагадаємо, цього літа бренд Nothing випустив оновлення найнезвичайнішого смартфона 2022 року. Наступника Phone (2) прокачали в плані заліза, поліпшили фірмову систему підсвічування, але і ціна при цьому помітно зросла.

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