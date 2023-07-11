Він майже у всьому краще попередника, але і ціна сильно зросла.

Компанія Nothing, заснована колишнім співзасновником OnePlus, офіційно представила друге покоління свого смартфона Nothing Phone. Він майже у всьому краще за оригінал, але й ціна сильно зросла.

Смартфон став ще більше, але з заднього боку корпус закруглили. З 12 до 33 зросла кількість зон підсвічування, а чорний колір замінили на сірий – білий при цьому залишили.

По залізу від першого покоління апарат відрізняється вже флагманським процесором Snapdragon 8+ Gen 1 замість "середнього" і збільшеною батареєю.

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Основні характеристики Nothing Phone (2):

Дисплей: 6,7", OLED LTPO, 2412×1080, 120 Гц, 1600 ніт

Процесор: 8-ядерний Qualcomm Snapdragon 8 + Gen 1

Пам'ять: 8/12 ГБ оперативної, 128/256/512 ГБ флеш-пам'яті.

Камери: 50 Мп Sony IMX890 (основна) + 50 Мп Samsung JN1 (ширік); 32 Мп Sony IMX615 (селфі)

Батарея: 4700 мАг, зарядка 33 Вт в дротовому і 15 Вт в бездротовому режимі

Операційна система: Android 13 (Nothing OS 2.0)

З нових фішок LED-смужок: тепер вони можуть працювати як таймер і індикатор рівня гучності. Також можна налаштувати їх поведінку при отриманні сповіщень з різних додатків.

Також виробник допрацював інтерфейс оболонки Nothing, зробивши її більш цілісною. Стиль упорядкували, зайві кольори прибрані, оформлення наближене до монохромного.

Ще з цікавого – Nothing Phone (2) буде комплектуватися новим кабелем для зарядки з прозорими конекторами. Корпус захищений від пилу і води за стандартом IP54. Є NFC, три мікрофони високої чіткості та подвійні стереодинаміки.

Продажі Nothing Phone (2) заплановані на 17 липня 2023 року. Версія на 8+128 ГБ коштуватиме 679 євро (~27 500 грн), на 12+256 ГБ – 729 євро (~29 500 грн), а на 12 + 512 ГБ – 849 євро (~34 500 грн). Минуле покоління стартувало з позначки 469 євро.

Раніше УНІАН ділився рейтингом "народних" смартфонів – ними користувачі задоволені найбільше у 2023 році. Перше місце отримав Meizu 20 Pro, який дебютував в кінці березня. Слідом йде Xiaomi 12S Ultra.

Якщо ви не плануєте робити апгрейд, ми розповідали про лайфхак, як прискорити свій Android-смартфон в декілька разів. Нічого завантажувати або встановлювати для цього не потрібно.

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