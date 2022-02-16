Громадян України закликали не переходити за підозрілими посиланнями.

Урядова команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події CERT-UA повідомляє про масове розповсюдження підозрілих посилань, які імітують сторінку авторизації в Facebook з метою викрадення даних користувачів.

Про це повідомляє урядова команда CERT-UA на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

"Урядовою командою реагування на комп’ютерні надзвичайні події України CERT-UA отримано інформацію щодо масового розповсюдження підозрілих посилань", – йдеться у повідомленні.

Українців застерігають не переходити за підозрілими посиланнями та використовувати мультифакторну автентифікацію.

Зазначається, що подібна активність здійснюється невстановленою групою осіб, що іменують себе "TeamLucernaRD". Їх активність розпочалася не пізніше листопада 2021 року, відношення даної активності до атаки на інформаційні ресурси 15 лютого не підтверджено.

Нагадаємо, 15 лютого DDoS-атак зазнали сайти Міністерства оборони та Збройних сил України. Були також зафіксовані перебої в роботі веб-сервісів державних "Ощадбанку" і "ПриватБанку". Робота банківських ресурсів станом на 19:30 була відновлена.

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