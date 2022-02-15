У Центрі інформаційної безпеки не виключають російське втручання

"Приватбанк" знаходиться під масованою DDоs-атакою. Загрози для коштів клієнтів банку немає.

Про це повідомили в прес-службі Центру інформаційної безпеки при РНБО в Facebook.

"Протягом останніх годин "Приватбанк" знаходиться під масованою DDoS-атакою. Користувачі Приват24 повідомляють про проблеми з платежами й з роботою програми. Деяким користувачам зовсім не вдається зайти в Приват24, У інших не відображаються баланс і останні транзакції. У приваті запевняють, що ніякої загрози для коштів вкладників немає. Кібератака стосується виключно додатка Приват24. Решта грошових операцій виконуються в звичайному режимі", - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що спостерігаються збої в роботі Ощадбанку, не працює Інтернет-банкінг. Крім того, атаковані сайти Міноборони і ЗСУ.

"Не виключено, що агресор вдався до тактики дрібних капостей, адже за великим рахунком його агресивні плани не спрацьовують", - підсумували в центрі.

DoS-атака на українські банки і сайти - що відомо

Вранці 15 лютого деякі клієнти "ПриватБанку" отримали повідомлення про те, що банкомати установи перестали масово працювати. У "Приватбанку" заявили, що ця інформація не відповідає дійсності.

Пізніше стало відомо, що перестав працювати мобільний додаток "Приват24", користувачі не можуть увійти в особисті кабінети. У "Приватбанку" повідомили, що зараз на додаток "Приват24" здійснена DDoS-атака

Крім того, з'явилася інформація про те, що припинив працювати офіційний сайт Міністерства оборони. Після переходу за посиланням з'являється сповіщення: "Немає зв'язку з сайтом".

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