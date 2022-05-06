Це сталося через розрив волоконно-оптичного каналу передачі даних.

У Херсонській області погіршилася якість зв'язку і покриття інтернету.

Про це повідомляє Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України.

Зокрема, "оператори та провайдери сьогодні фіксують зниження якості зв’язку та покриття інтернету на Херсонщині через розрив волоконно-оптичного каналу передачі даних".

Повідомляється, що фахівці вже працюють над відновленням зв’язку.

Як повідомляв УНІАН, 1 травня стало відомо, що окупанти відключили зв’язок та інтернет в Херсонській та частині Запорізької областей, запустивши фейкові історії про те, що відповідне розпорядження дала українська влада.

Станом на ранок 3 травня всі оператори мобільного зв’язку, використовуючи резервні канали живлення, відновили постачання зв’язку у місті Херсоні та Херсонській області. Вдень також було відновлено постачання фіксованого зв’язку.

4 травня окупанти у Херсоні знову вдалися до спроби відключити обладнання, яке відповідає за зв’язок. Росіяни пошкодили оптоволоконну мережу та відімкнули комутаційне обладнання, однак робота обладнання була відновлена іншим шляхом, використовуючи резервні канали живлення, зазначили в Держспецзв’язку.

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