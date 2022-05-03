Фахівцям вдалося усунути завдані окупантами пошкодження.

Херсонська обласна державна адміністрація оголосила про відновлення послуг мобільного зв'язку в захопленому російськими окупантами Херсоні.

Про це Херсонська ОДА повідомила у Facebook.

Фахівцям телеком-операторів вдалося відновити роботу мереж, попри старання загарбників, які пошкодили їх 30 квітня.

"Протягом трьох днів жителі обласного центру не могли зв'язатися з рідними та близькими, а також отримати інформацію про події в країні. Паралельно інформаційні ресурси окупантів розповсюджували фейки про те, що розпорядження відключити зв'язок дала українська влада. Наразі мобільний зв'язок потрохи відновлюється", – йдеться в повідомленні.

Водночас доступ до інтернету наразі не відновлено, але фахівці працюють над цим. Ушкоджене обладнання знаходиться у зоні бойових дій, тому його спробують відновити з території Миколаївської області.

Як повідомляв УНІАН, 30 квітня на території Херсонської та Запорізької областей пропав стільниковий зв'язок всіх українських операторів. Те ж саме стосується мобільного інтернету - підключитися до нього неможливо.

Україна працює над відновленням мобільного зв'язку та інтернету у Херсонській та Запорізькій областях. Покриття відновлено у двох містах.

Згодом мобільний зв'язок з'явився у Скадовську. Однак інтернету все ще немає.

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