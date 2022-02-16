Нововведенням вже користуються відомі музиканти.

Браузер Орега тепер підтримує веб-адреси, що містять тільки емодзі.

Про це повідомляється на офіційному сайті браузера.

Проект реалізується спільно з платформою Yat, яка продає URL-адреси з декількох емодзі. Сторінки Yat - це унікальні домени, що генеруються, коли хтось купує рядок емодзі.

Власники Yat зможуть створювати NFT зі свого рядка смайлів. Надалі користувачам можуть дозволити підключати їх до електронних платежів.

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Повідомляється, що нововведенням вже користуються відомі музиканти: Lil Wayne, Стів Аокі, G-Eazy Kesha, Young Money, 3LAU і Disclosure.

"Ми виводимо Інтернет на новий рівень творчості, дозволяючи вам переміщатися мережею за допомогою рядків смайликів в якості URL-адрес, а не букв і слів", - йдеться в повідомленні.

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