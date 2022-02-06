Кожен варіант іконки буде стилізовано під різні операційні системи.

Іконка браузера Google Chrome отримає редизайн. Востаннє вона оновлювалася ще у 2014 році.

Головна особливість полягає в тому, що іконка буде адаптуватися під кожну ОС індивідуально. Так, на Windos значок має більш плавний градієнт, на Chrome OS – більш яскраві відтінки без переходів, а на macOS – з об'ємним ефектом 3D і невеликими стрічками.

Дизайнери браузера виявили, що поєднання деяких відтінків зеленого і червоного "створює неприємну колірну вібрацію". Тому в логотип додали дуже тонкий градієнт до основної ікони, щоб пом'якшити цей ефект.

Нові значки поступово будуть поширюватися на всіх пристроях – в пошуку Google та браузерах на різних платформах.

Раніше УНІАН розповідав, як подивитися збережені паролі в популярних браузерах. Знайдіть у замітці потрібну вам версію браузера і скористайтеся вказаною поруч з нею послідовністю кнопок.

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