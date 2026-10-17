Імітують голоси родичів та друзів: The Independent розповів, як розпізнати дзвінки шахраїв

Серед тривожних ознак, на які слід звернути увагу, дзвінок, під час якого співрозмовник просить про щось у терміновому порядку, вимагає від жертви зберігати це в таємниці та просить гроші тощо.

Злочинці використовують штучний інтелект, щоб імітувати голоси та обличчя родичів і друзів жертв шахрайства, щоб ті легше погодилися передати гроші, повідомляє The Independent.

Видання визнає, що технологічний прогрес у сфері діпфейк-дзвінків, повідомлень та відео, створених за допомогою штучного інтелекту, ускладнює довіру до знайомого голосу, впізнаваного обличчя чи навіть номера, що з’являється на дисплеї телефону.

Згідно з доповіддю UK Finance, опублікованою на початку цього року, у 2025 році шахраї викрали майже 1,3 млрд фунтів стерлінгів.

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В статті наголошується, що серед тривожних ознак, на які слід звернути увагу, дзвінок, під час якого співрозмовник просить про щось у терміновому порядку, вимагає від жертви зберігати це в таємниці та просить гроші, банківські перекази, подарункові картки, паролі або одноразові коди.

Додається, що новий номер або обліковий запис також є тривожним сигналом. Якщо дзвонить компанія чи банк з нового номеру, потрібно покласти слухавку та передзвонити за номером, який у вас вже є.

"Наприклад, якщо дзвонить хтось, хто видає себе за представника банку, передзвоніть за номером, вказаним на звороті вашої картки", - радить видання.

Щоб перевірити членів сім'ї в таких ситуаціях, варто домовитися про сімейне "кодове слово" або спільне контрольне запитання про щось, що не було опубліковано в Інтернеті.

Якщо це фінансове шахрайство, повідомте про це банк і подайте заяву. Також варто зв'язатися з особою, ім’ям якої скористалися шахраї, щоб вона могла попередити інших.

Шахрайські схеми

Раніше УНІАН повідомляв, що депутати підтримали зміни до Кримінального кодексу щодо встановлення відповідальності за електронно-комунікаційне шахрайство. Під електронно-комунікаційною шахрайською організованою групою мається на увазі об’єднання трьох або більше осіб, попередньо організованих для систематичного заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою. Діяльність такої організованої групи, крім іншого, може включати збирання, зберігання, обробку або використання персональних даних, інформації, що становить банківську таємницю, реквізитів платіжних інструментів, індивідуальної облікової інформації, кодів автентифікації чи іншої інформації, що використовується для вчинення шахрайства. Такі злочини тепер караються позбавленням волі на строк від 7 до 12 років з конфіскацією майна.

Також ми писали, що шахраї знаходять все більше способів обману туристів. Зокрема, вони роблять фальшиві бронювання та підроблюють гідів з використанням штучного інтелекту. Як повідомляє Booking.com, кількість шахрайських схем у сфері туризму за останні роки зросла на 500-900%. Майже 30% дорослих ставали жертвами шахрайства у сфері подорожей або знають когось, хто з цим стикався.

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