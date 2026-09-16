В Україні ухвалили закон про боротьбу з шахрайськими кол-центрами: яке буде покарання

Створення або керівництво такою організацією каратимуться серйозним позбавленням волі з конфіскацією майна.

Верховна Рада внесла зміни до Кримінального кодексу щодо встановлення відповідальності за електронно-комунікаційне шахрайство.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення в цілому відповідного законопроєкту №10190 проголосували 313 народних депутатів.

Цим законом, який набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, визначається покарання за створення, керівництво електронно-комунікаційною шахрайською організованою групою або участь у ній.

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Під електронно-комунікаційною шахрайською організованою групою мається на увазі об’єднання трьох або більше осіб, попередньо організованих для систематичного заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою з використанням електронних комунікацій, учасники якого діють відповідно до узгодженого плану та розподілу функцій.

Діяльність такої організованої групи, крім іншого, може включати збирання, зберігання, обробку або використання персональних даних, інформації, що становить банківську таємницю, реквізитів платіжних інструментів, індивідуальної облікової інформації, кодів автентифікації чи іншої інформації, що використовується для вчинення шахрайства.

Як каратимуть

Так, зокрема, створення електронно-комунікаційної шахрайської організованої групи або керівництво такою організованою групою чи її структурною частиною - караються позбавленням волі на строк від 7 до 12 років з конфіскацією майна.

Участь в електронно-комунікаційній шахрайській організованій групі особи, яка усвідомлювала протиправний характер діяльності такої організованої групи, - карається позбавленням волі на строк від 5 до 10 років з конфіскацією майна або без такої.

Надання засобів, послуг, інформації та інше сприяння діяльності електронно-комунікаційної шахрайської організованої групи особою, яка усвідомлювала протиправний характер діяльності такої організованої групи, але не є її учасником, - караються позбавленням волі на строк від 5 до 10 років з конфіскацією майна або без такої.

Серед іншого, умисне залучення іншої особи до участі в електронно-комунікаційній шахрайській організованій групі або до сприяння її діяльності шляхом пропонування роботи, винагороди, надання послуг чи в інший спосіб, а так само поширення інформації з метою такого залучення, вчинені особою, яка усвідомлювала протиправний характер діяльності такої організованої групи, - караються позбавленням волі на строк від 3 до 5 років з конфіскацією майна або без такої.

Кол-центри і генпрокурор

Як повідомляв УНІАН, раніше детективи Національного антикорупційного бюро України спільно з прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури викрили діяльність угруповання, яким керував посадовець Офісу генерального прокурора.

Згідно з даними слідства, учасники схеми покривали роботу шахрайських кол-центрів та займалися відмиванням майна.

6 вересня Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід заступнику начальника Департаменту міжнародного співробітництва Офісу генпрокурора Сергію Кропиві, якого підозрюють у "кришуванні" кол-центрів.

7 вересня Руслан Кравченко подав у відставку з посади генпрокурора. 15 вересня президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Кравченка з цієї посади.

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