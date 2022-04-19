Сьогодні понад 10 тис. станцій Starlink допомагають ЗСУ бути на зв'язку та реалізовувати спеціальні операції.

Глобальна супутникова система для доступу до інтернету Starlink планує відкрити представництво в Україні.

Про це повідомив віцепрем'єр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у вівторок.

"Зараз Україну вже майже неможливо представити без сучасної технології Starlink. І ця технологія стане ще доступнішою для українців. Адже сьогодні ми отримали чергову позитивну новину - Starlink розпочав роботу на відкриттям представництва в Україні!", - написав він у своєму телеграм-каналі.

Федоров також зазначив, що зі свого боку доручив відповідним органам, щоб необхідні процедури з атестації, вимірювань і надання частот відбулися якнайшвидше.

За словами Федорова, сьогодні понад 10 тис. станцій Starlink допомагають ЗСУ бути на зв'язку та реалізовувати спеціальні операції, підтримують роботу критичних енергетичних і телекомунікаційних об'єктів, закладів охорони здоров'я і навіть посівну кампанію, а також повертають до життя деокуповані території.

Раніше повідомлялося, що Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України обіцяє надати доступ до супутникового інтернету Starlink усім охочим в Україні.

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