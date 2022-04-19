Наразі технологія використовується об’єктами критичної інфраструктури, від яких залежить нормальне функціонування держави та життя тисяч українців.

Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України обіцяє надати доступ до супутникового інтернету Starlink усім охочим в Україні.

Про це повідомляє прес-служба Держспецзв’язку у Telegram.

"Масове використання супутникового інтернету Starlink може частково впливати на роботу радіорелейного обладнання українських військових. Тому використання терміналів для доступу в мережу від компанії SpaceX споживачами, окрім об’єктів критичної інфраструктури, наразі обмежене", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що для зняття обмежень потрібно провести розрахунки та низку досліджень, які продемонструють, наскільки робота терміналів на частотах, які вони використовують, може вплинути на роботу інших користувачів. Після підтвердження безпеки використання терміналів Starlink, вони можуть бути допущені до масового використання.

В прес-службі відмітили, що розпорядження Національного центру оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій (НЦУ) дало змогу використовувати обладнання для доступу до супутникового інтернету на об’єктах критичної інфраструктури, від яких залежить нормальне функціонування держави та життя тисяч українців.

"Про будь-які штучні заборони і обмеження у користуванні інтернетом за допомогою Starlink не йдеться. Усі громадяни й бізнес дістануть можливість доступу до супутникового інтернету після завершення всіх необхідних процедур. НЦУ та Нацкомісія, що здійснює регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектру та надання послуг поштового зв'язку, вже проводять відповідну роботу і завершать її найближчим часом", - додали в прес-службі.

Довідка УНІАН. Starlink — проект американської компанії SpaceX щодо розробки високопродуктивної супутникової платформи для виготовлення супутників зв'язку та запусків великої їх кількості у космос. Система надає доступ до широкосмугового інтернету у будь-якій точці планети.

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