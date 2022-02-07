Все через суперечку про місце зберігання персональних даних користувачів.

Facebook і Instagram, незмінні мастодонти інтернет-ринку, можуть перестати працювати в Україні та Європі. Такий сценарій розвитку подій не виключає компанія-власник Meta під керівництвом Марка Цукерберга.

Про це говориться у щорічному звіті компанії, який був переданий Комісії з цінних паперів і бірж Сполучених Штатів Америки.

У Meta вже вкотре наголошують, що обробка даних на різних континентах має вирішальне значення для її бізнесу – як повсякденної роботи, так і для показу реклами. Тоді як нові європейські закони вимагають, щоб дані користувачів зберігалися (і оброблялися) тільки на європейських серверах.

Поки що Meta цій умові не відповідає – це може й стати причиною відходу Instagram та Facebook з Європи. Всупереч цьому у компанії Цукерберга переконані, що незабаром їм таки вдасться досягти нових домовленостей із європейськими регуляторами.

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Якщо все складається якнайгірше, це може несприятливо вплинути на бізнес, фінансове становище та функціонування компанії. Багато компаній з усього світу, в тому числі в Україні, покладаються на рекламу в фейсбуці та інстаграмі. Наслідки закриття обох згубно позначаться на доходах таких підприємств.

На початку лютого повідомлялося, що акції Facebook вперше в історії обвалилися на сотні мільярдів доларів. Також помічено істотне зниження щоденних відвідувачів соцмережі – менше, ніж у попередні три місяці.

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