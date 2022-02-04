В ході торгів акції компанії Meta Platforms (нова назва Facebook) впали більш ніж на 26%.
Про це повідомляє CNN.
Станом на 14:26 за Києвом акції Facebook коштували 237,76 дол.
За підсумками торгів 3 лютого, вартість Meta Platforms знизилася на 240 мільярдів доларів. Таке падіння було зафіксовано вперше з того моменту, як акції компанії з'явилися на біржі.
Facebook в Україні:
З січня по липень 2021 року кількість користувачів Facebook скоротилося в усіх обласних центрах України.
Яку аудиторію втратив Facebook:
Київ - 3,17%;
Черкаси - 25,22%;
Дніпропетровська область - 6%.
Прибуток компанії:
29 червня 2021 року вартість Facebook вперше перевищила позначку в 1 трильйон доларів.
У серпні 2021 року Facebook заявив про те, що за підсумками другого кварталу 2021 року його квартальна виручка показала рекордне зростання з 2016 року.