Вартість Meta Platforms знизилася на 240 мільярдів доларів.

В ході торгів акції компанії Meta Platforms (нова назва Facebook) впали більш ніж на 26%.

Про це повідомляє CNN.

Станом на 14:26 за Києвом акції Facebook коштували 237,76 дол.

За підсумками торгів 3 лютого, вартість Meta Platforms знизилася на 240 мільярдів доларів. Таке падіння було зафіксовано вперше з того моменту, як акції компанії з'явилися на біржі.

Facebook в Україні:

З січня по липень 2021 року кількість користувачів Facebook скоротилося в усіх обласних центрах України.

Яку аудиторію втратив Facebook:

Київ - 3,17%;

Черкаси - 25,22%;

Дніпропетровська область - 6%.

Прибуток компанії:

29 червня 2021 року вартість Facebook вперше перевищила позначку в 1 трильйон доларів.

У серпні 2021 року Facebook заявив про те, що за підсумками другого кварталу 2021 року його квартальна виручка показала рекордне зростання з 2016 року.