До цього закликала наглядова рада компанії Meta.

В соціальних мережах Facebook та Instagram скоро можуть реалізувати зміну в правилах, якої довгий час домагалися активістки. Йдеться про можливість публічно демонструвати соски.

Як передає портал The Guardian, піти на такий крок закликала наглядова рада Meta, власника Facebook та Instagram. Група вчених, політиків і журналістів, які консультують компанію, закликала змінити правила регулювання щодо наготи і сексуальної активності. Рада закликала ввести в згаданому питанні "чіткі критерії відповідно до міжнародного стандарту в області прав людини".

Рекомендація слідує за цензурою Facebook щодо американської сімейної пари, яка складається з трансгендерних та небінарних особистостей. Вони виклали фото, де позували топлес, але з закритими сосками. У публікаціях описувалася транс-медицина, і з їх допомогою збиралися гроші на першокласну операцію.

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Пости відзначили користувачі, після чого почалася перевірка системою штучного інтелекту. Алгоритми видалили публікації, але потім американська пара оскаржила рішення, і Meta відновила повідомлення.

Згідно із заявою ради, "політика [компанії] базується на бінарному погляді на стать та відмінності між чоловічим та жіночим тілом". Через це заборона на показ сосків та подібні правила стають "незрозумілими" для інтерсексуальних, небінарних та трансгендерних користувачів. Консультанти рекомендували Meta "визначити чіткі, об'єктивні критерії, що дотримуються прав", в питанні модерування наготи.

Представник компанії заявив, що вона "вітає рішення ради". За його словами, публікації трансгендерної і небінарної пари були відновлені ще "до прийняття рішення" всередині Meta.

"Ми постійно розвиваємо нашу політику, щоб зробити наші платформи більш безпечними для всіх. Ми знаємо, що можна зробити ще більше для підтримки спільноти ЛГБТК+, і це означає співпрацю з експертами та організаціями з захисту прав ЛГБТК+ з цілого ряду питань і поліпшення продуктів", — додав представник Meta.

Курйози з соціальними мережами

TikTok, що належить китайській ByteDance, прагне залишитися на американському ринку. Для цього вона запропонувала владі США розкрити свої алгоритми.

Ілон Маск в кінці минулого року пообіцяв піти з поста генерального директора Twitter, як тільки знайде когось "досить дурного" собі на заміну.

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