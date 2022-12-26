Маск, якого колись називали генієм, продемонстрував винятковий рівень некомпетентності в Twitter, йдеться в статті.

Популярна британська газета The Guardian проаналізувала поведінку керівників технологічних компаній у році, що минає і вибрала тих, хто розчарував більше всіх.

В статті говориться, що останні кілька десятиліть для керівників провідних американських технологічних компаній були досить вдалими, але в 2022 році ситуація раптом стала куди похмурішою. Керуюча соцмережами компанія Цукерберга й Amazon Безоса скоротили тисячі працівників, а Ілон Маск, якого колись називали генієм, продемонстрував винятковий рівень некомпетентності в Twitter.

1. Марк Цукерберг.

Наприкінці 2021 року Марк Цукерберг вирішив, що майбутнє його багатомільярдної компанії саме за метавсесвітом, перейменувавши Facebook в Meta

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Проте вже в лютому цього року акції Meta впали на $230 млрд за один день, що стало національним рекордом, зазначаэ The Guardian. Через 9 місяців Цукербург заявив співробітникам, що він "недооцінив мінливі вітри бізнесу" і звільнив 11 тис.осіб.

2. Джефф Безос

Amazon слідом за Twitter і Meta також оголосила про "масові чистки". Крім того, низка неприємностей ледь не збила Безоса з його позиції одного з найбагатших людей у світі.

3. Ілон Маск

Одіозний мільярдер відзначився головним чином покупкою Twitter. Прагнучи створити Twitter 2.0, про який ніхто не просив, він за один день звільнив половину співробітників компанії, а тих, хто залишився, перевів на "хардкорний" режим роботи. Все це та інші спірні рішення зруйнували його репутацію як компетентного управлінця, вважає The Guardian.

А завершив 2022 рік Маск опитуванням у Твіттері, за підсумками якого він сам себе звільнив з посади керівника соцмережі.

У список також потрапили колишній керівник Twitter, звільнений Маском Параг Агарвал, і Елізабет Холмс – наймолодша мільярдерка світу, яка обіцяла людству прилад, здатний діагностувати купу захворювань тільки по краплі крові з пальця. На початку року вона була засуджена за шахрайство і засуджена до 11 років позбавлення волі.

Останнім і одним з найгірших (нарівні з Холмс) керівником видання називає Сема Бенкмана-Фріда, творця збанкрутілої криптобіржі FTX. Його звинувачують в "одному з найбільших фінансових шахрайств в американській історії".

Нагадаємо, раніше журнал Time склав список найкращих винаходів 2022 року – туди потрапила і українська розробка. Протез руки від Esper Bionics є першим роботом-протезом на базі штучного інтелекту.

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