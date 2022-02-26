Увімкнена геолокація на телефоні не допомагає ворогу проводити наведення на цілі.

Інформація про відстежування українців за геолокацією не відповідає дійсності.

Про це повідомила Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України.

"Увімкнена геолокація на телефоні не допомагає ворогу проводити наведення на цілі. Але закликаємо не поширювати у публічний доступ фото та відео із тегами вашої геолокації", - йдеться в повідомленні.

Так, у службі пояснили, що смартфони на Android чи iOS не відправляють локацію. Якщо ви хочете "зникнути" - вам треба вмикати авіарежим.

"Випадково кудись відправити повідомлення зі своєю локацією можна, наприклад, через Viber чи Telegram. Не діліться в публічних чатах інформацією, як і куди легко проїхати. Тільки в особистих повідомленнях із друзями, але краще за все – в телефонній розмові. Не робіть "комплімент" ворогу: якби у росіян були технології відстежування вашої локації два попередні дні, навіщо їм було б потрібно ставити мітки? У чатах часто "лякають", що будуть коригувати ворожі удари завдяки геолокації. Однак адреси укриттів та бомбосховищ і так у відкритому доступі", - пояснили в Держспецзв'язку.

Як повідомляв УНІАН, раніше Міністерство внутрішніх справ України закликало українців вимкнути геолокацію у мобільних телефонах, оскільки ворог почав орієнтуватися за скупченням мобільного трафіку для своїх атак та нанесення ударів.

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