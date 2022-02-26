фото ua.depositphotos.com
Українців просять вимкнути геолокацію у мобільних телефонах.
Про це йдеться у щойно оприлюдненому зверненні Міністерства внутрішніх справ України у Telegram-каналі.
Бо ворог почав орієнтуватися за скупченням мобільного трафіку для своїх атак та нанесення ударів.
"Шановні громадяни! Це вимога часу: усім вимкнути геолокацію у мобільних телефонах, власних та близьких. "Метки" у більшості вже знешкодженні, ворог починає орієнтуватися за скупченням мобільного трафіку", - зазначили у МВС.
Інформацію просять поширити в громадах.