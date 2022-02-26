Ворог почав орієнтуватися за скупченням мобільного трафіку, куди здійснювати своїх атаки та завдавати удари.

Українців просять вимкнути геолокацію у мобільних телефонах.

Про це йдеться у щойно оприлюдненому зверненні Міністерства внутрішніх справ України у Telegram-каналі.

Бо ворог почав орієнтуватися за скупченням мобільного трафіку для своїх атак та нанесення ударів.

"Шановні громадяни! Це вимога часу: усім вимкнути геолокацію у мобільних телефонах, власних та близьких. "Метки" у більшості вже знешкодженні, ворог починає орієнтуватися за скупченням мобільного трафіку", - зазначили у МВС.

Інформацію просять поширити в громадах.

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