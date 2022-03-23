Електронні комунікації також повністю відсутні в Чернігівській та Луганській областях.

За інформацією Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, через активні бойові дії без зв'язку залишаються Маріуполь, Ворзель, Ірпінь, Буча, Гостомель та Ізюм. А Чернігівська та Луганська області повністю відрізані від електронних комунікацій.

"Мобільні оператори Київстар, Vodafone та Lifecell продовжують відновлення та утримання покриття мобільним зв'язком та доступом до інтернету українців. Однак, на жаль, без зв'язку поки залишаються місто Маріуполь (Донецька область), населені пункти на Київщині - Ворзель, Ірпінь, Буча та Гостомель, а також місто Ізюм Харківської області", - повідомляє Держспецзв'язку у своєму Telegram-каналі.

Зазначається, що критична інфраструктура та національна мережа "Укртелекому" працюють, послуги електронних комунікацій надаються усюди, крім Чернігівської та Луганської областей.

"Компанія шукає можливості для відновлення телекомунікаційних послуг в цих областях. Продовжуються ремонтні роботи з відновлення послуг у Фастові, Білій Церкві та Боярці Київської області", - додали у Держспецзв'язку.

Як повідомляв УНІАН, раніше у Держспецзв'язку заявили, що окупанти прагнуть позбавити українців зв'язку, щоб приховати інформацію про свою ганебну поразку.

У службі нагадують, що в Україні працює національний роумінг, який дозволяє українцям підключатися до мереж іншого оператора, якщо мережа свого оператора не працює.

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