Спочатку запуск мереж 5G був намічений на 5 грудня, але його перенесли на 5 січня.

Міністр транспорту США Піт Буттеджадж і глава Федерального управління цивільної авіації США (Federal Aviation Administration, FAA) Стів Діксон звернулися до компаній AT&T і Verizon з проханням відкласти заплановане на 5 січня розгортання мереж високошвидкісного мобільного зв'язку п'ятого покоління (5G) через можливі ризики для авіації.

Про це з посиланням на інформагентства повідомляє Deutsche Welle.

У листі, направленому керівництву двох з найбільших телекомунікаційних операторів США і датованому 31 грудня, Буттеджадж і Діксон попросили про відстрочку розгортання мереж "на додатковий короткий період, не більше двох тижнів".

Спочатку запуск мереж 5G був намічений на 5 грудня, але AT&T і Verizon погодилися перенести його на 5 січня після того, як авіабудівні гіганти Airbus і Boeing висловили занепокоєння з приводу можливих перешкод для літаків. Мережі 5G в Сполучених Штатах працюють на частоті, близькій до тієї, що використовують авіаційні прилади, нагадує агентство dpa.

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У лютому 2021 року AT&T і Verizon отримали дозвіл на використання частот C-діапазону (3,4-3,8 ГГц) для послуг 5G, заплативши за це десятки мільярдів доларів. Компанії змінили терміни розгортання мереж з новим діапазоном частот, щоб дати FAA час вивчити можливий вплив 5G на чутливу електроніку літаків, в тому числі на роботу радіовисотомірів.

Якщо запуск мереж 5G дійсно викликає технічні проблеми, то це може мати серйозний вплив на повітряні перевезення, пояснили Буттеджадж і Діксон необхідність ще однієї відстрочки.

Як повідомляв УНІАН, у Нідерландах продавали радіоактивні намиста та аксесуари, які, як стверджувалося, нібито мають "захищати" людей від шкоди мереж 5G.