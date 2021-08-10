Американські вчені розповіли про можливі наслідки поширення технологій 5G для демократичних процесів і прав людини.

У США заявили про те, що зв'язок п'ятого покоління (5G) є "реальною загрозою" і несе в собі ризики для людей. На думку вчених, розвиток і поширення цієї технології вплинуть на демократію.

Про це йдеться у звіті Національного демократичного інституту США, в якому вчені називають 5G "інтернетом майбутнього".

Дослідники стверджують, що в 5G таїться "реальна загроза". Так, зв'язок п'ятого покоління нібито відкриє для влади країн з авторитарним правлінням нові можливості. Через це можуть бути порушені права людини, а вся демократія опиниться під загрозою.

Читайте такожПомер через телефонний дзвінок: в Індії навушники вибухнули прямо у вусі чоловіка"Революційні технологічні зміни постійно впливали на розвиток демократичних держав. Але навіть на прикладі 4G ми бачимо, що технології, які являють собою драйвер громадянської мобілізації та безперешкодного поширення інформації, одночасно стають інструментом для дезінформації, стеження, цензури та експлуатації антидемократичними силами", - заявили вчені у своєму звіті.

Також американські дослідники додали, що з впровадженням 5G збільшиться кількість хакерських атак. У звіті згадуються Російські зловмисники, які використовують злом і захоплення чужих даних для інформаційної війни.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що на картах Apple з'явилася нова "країна", раніше знищена Росією.

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Автор: Поліна Кузенко