У столиці відновлено роботу двох базових станцій зв'язку.

Мобільний оператор "Vodafone Україна" протягом вихідних відновив зв’язок у населених пунктах Київщини та Чернігівщини

Про це повідомляє прес-служба "Vodafone Україна".

За словами прес-служби, знову є можливість користуватись зв’язком у мешканців населених пунктів Київської області: смт Кодра, смт Пісківка та селі Гавронщина Бучанського району, селі Cтарі Петрівці Вишгородського району, селі Рудницьке Баришівського району. Також підсилено покриття у Дмитрівці Бучанського району та відновлено роботу ще двох базових станцій у Києві.

Зазначається, що інженери Vodafone протягом вихідних відновили зв’язок у населених пунктах Київщини та Чернігівщини.

"Також населені пункти Чернігівської області знову "в ефірі": смт Любеч Чернігівського району, села Розсудів і Бихольцохівка Ріпкінського району, також повністю відновлений зв’язок у смт Ріпки і в районі Олександрівка міста Чернігів", - додали в прес-службі.

Нагадаємо, мобільний оператор "Vodafone Україна" спростив перехід до своєї мережі зі збереженням номера для абонентів інших операторів під час війни.

Війська Росії вдерлися в Україну рано вранці 24 лютого. Супротивник спершу скидав бомби на військові об'єкти, а потім атакував і мирних людей, зокрема, жителів Київщини та Чернігівщини.

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