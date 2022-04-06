Зараз всі українці 24/7 стежать за подіями в країні. Не буде зайвим подбати про наявність безлімітного мобільного інтернету.

В умовах повномасштабної війни доступ до швидкої інформації рятує життя. Тому при нестабільній роботі бездротової мережі чи відключенні світла виникає необхідність упевнитися в наявності безлімітного мобільного інтернету.

УНІАН вирішив з'ясувати, скільки зараз коштує мобільний Інтернет і які тарифні плани найбільше підходять для українців, які потребують щоденного доступу до всесвітньої мережі.

Київстар – тарифи 2022

Відразу в декількох тарифних планах "Київстар" пропонує безлімітний інтернет.

Зокрема, пакет "ваш Оптіум" за 250 грн/міс гарантує безлімітний мобільний Інтернет і дзвінки всередині мережі, а також 300 хвилин дзвінків на номери суперницьких гравців і за кордон.

Інші тарифи будуть дорожче: 350 грн і 500 грн на місяць.

Vodafone – тарифи 2022

У Водафона можна виділити два тарифні плани, які найбільше підходять для інтернет-орієнтованих абонентів.

Якщо говорити про передоплату, пакет "Vodafone SuperNet Unlim" за 260 грн/місяць гарантує безліміт інтернет (+ Online PASS), безліміт в мережі водафона, а також 350 хв на інші мережі України.

У випадку з контрактом, безлімітний інтернет включений в пакет "Vodafone Red XL", але коштує на 10 грн дешевше – 250 грн/місяць.

lifecell – тарифи 2022

Лайфселл вже давно заслужив репутацію дискаунтера. Тарифи на мобільний інтернет у компанії також нижче, ніж в інших операторів.

За 150 грн/ 4 тижні абонент може користуватися безлімітним інтернетом, безкоштовно дзвонити на "рідні номери" і при цьому у нього залишиться 1500 хвилин розмов з абонентами інших операторів.

Також в оператора є спеціальний тарифний план для юридичних осіб та ФОП за 115 грн/місяць. За цю суму абоненти отримають безлімітний Інтернет і дзвінки на lifecell, а також 600 хв на всі номери по Україні.

Раніше УНІАН зібрав список сервісів, які в умовах війни скасували плату для громадян України. На деяких з них українці можуть безкоштовно читати книги, отримати медичну консультацію та вчити іноземні мови.

Також ми ділилися добіркою корисних, і, що не менш важливо, перевірених Telegram-чатботів, які повинні бути у кожного українця. Ці чати корисні і для цивільних, і для наших захисників і взагалі для боротьби в протистоянні з путінськими орками.

Вас також можуть зацікавити новини: