Також українські спеціалісти зламали сайт ОДКБ.

Українська IT-армія "привітала" президента Російської Федерації Володимира Путіна з днем народження.

Про це повідомляє IT ARMY of Ukraine в Telegram.

"Нам довелося зламати сайти ОДКБ, щоб привітати Путіна з його останнім днем народження", - йдеться в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, українська "ІТ-армія" з 12 до 25 вересня призупинила роботу понад 4 тис. російських онлайн-ресурсів.

Довідка УНІАН. "IT-армія" України – спільнота IT-фахівців, створена наприкінці лютого 2022 року для нейтралізації ворога в інформаційному та кіберпросторі. Вона об’єднала як українських, так й іноземних професіоналів.

Як відомо, 7 жовтня Путін відзначає день народження. Російському диктатору виповнилося 70 років. Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко подарував президенту РФ Володимиру Путіну на юбілей трактор "Беларус".

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