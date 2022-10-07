Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко подарував президенту РФ Володимиру Путіну на юбілей трактор "Беларус".
Про це інформує пропагандистський телеграм-канал Лукашенка "Пул первого".
Лукашенко прилетів до Путіна в Санкт-Петербург на саміт. На вході до палацу кореспонденти запитали його, який подарунок він приготував ватажку кремля на день народження.
"Трактор... Такий, на якому я працюю - "Беларус". Найкращий, ручної збірки...Будемо сіяти хліб... Виростимо і в Європу, щоб не голодували, щоб не крали в Україні хліб, а везли бідним країнам", - сказав білоруський диктатор.
Лукашенко також додав, що до трактора йде у комплекті навісна сівалка.
Як відомо, 7 жовтня Путіну виповнилося 70 років.
Роль Білорусі у війні проти України
4 жовтня 2022 року Лукашенко офіційно визнав участь Білорусі у війні проти України.
Того ж дня Лукашенко розповів, чи оголосить Білорусь мобілізацію.
Путін дасть Білорусі кредит на 1,5 млрд доларів. У Кремлі хочуть ще більше заручитися лояльністю Мінська, адже війна проти України створила нові виклики.