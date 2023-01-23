Виявилося, кетчуп дійсно справляється із завданням, причому навіть краще, ніж деякі термопасти.

Ентузіаст зі спільноти ComputerBase провів серію тестів як традиційних термопаст для відеокарт, так і незвичайних для цього сценарію матеріалів – кетчупу, сиру, скибочки картоплі, зубної пасти та дитячого крему.

В рамках тесту використовувалася стара відеокарта Radeon R7 240 потужністю всього 30 Вт, ділиться подробицями портал VideoCardz.

Виявилося, той самий кетчуп дійсно справляється із завданням, причому навіть краще, ніж деякі термопасти: з цим соусом відеокарта нагрілася до 71°. Зубна паста також показала непоганий результат (90°). А ось сир, дитячий крем і картопля краще не використовувати – з ними довелося скидати продуктивність.

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Само собою, це все не означає, що той же кетчуп або зубну пасту можна використовувати замість термопасти довго. Крім того, продукти, що містять воду, збільшують ризик постійного пошкодження графічного процесора. Але з точки зору експерименту результати цікаві.

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