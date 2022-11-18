Видання Tom's Hardware слідом за рейтингом найкращих процесорів вирішило з'ясувати, які відеоадаптери найтоповіші на сьогодні.
Очікувано, перше місце посіла флагманська GeForce RTX 4090. Її назвали найкращою "як для геймерів, так і для творців контенту". Альтернативи RTX 4090 на цю мить на ринку просто немає.
Якщо говорити про минуле покоління відеоадаптерів NVIDIA, то в ньому найкращою моделлю визнали RTX 3080. Зараз вона відносно недорога ($740 за модель на 12 ГБ), тягне всі ігри на максимальних налаштуваннях графіки в 2K і все ще хороша для 4K.
Що стосується найкращої відеокарти AMD, то на сьогодні такою є Radeon RX 6800 XT. Їй в плюси записали велику кількість відеопам'яті (16 ГБ), а також 128 МБ кеш-пам'яті Infinity Cache для досягнення більш високої пропускної здатності. Модель Radeon RX 6700 XT ж назвали однією з найкращих з точки зору "ціна-якість".
Найкраща відеокарта від Intel – ARC A770 на 16 ГБ. Дана модель швидше GeForce RTX 3060 і Radeon RX 6600 XT. Однак поки ще є проблеми з ПЗ.
Інші відеокарти, що потрапили в рейтинг:
- GeForce RTX 3060 – відносно недорога й підійде для геймінгу на високих налаштуваннях в 1080/1440к.
- Radeon RX 6650 XT – швидше, ніж RTX 3060, коли йдеться про ігри без трасування променів.
- RTX 3060 Ti – відмінне рішення для ігор в 2K з трасуванням променів і DLSS.
- Radeon RX 6600 – найпотужніша з недорогих відеокарт на ринку.
- Radeon RX 6950 XT – найшвидша з відеокарт AMD.
З чого зібрати бюджетний ігровий комп'ютер у 2022 році
Згідно з детальним звітом, доступному на сайті Steam, найпопулярнішою відеокартою серед гравців, як і раніше, залишається "старий-добрий" GeForce GTX 1060.
У розділі, присвяченому процесору, домінують ПК з 6-ядерним CPU з частотою 2,3-2,69 ГГц. Що стосується оперативної пам'яті, то в більшості ігрових комп'ютерів встановлено 16 ГБ оперативної пам'яті. Підключається така система переважно до монітора з роздільною здатністю 1920x1080 пікселів.