Очікувано, перше місце посіла флагманська GeForce RTX 4090 – альтернатив їй на ринку просто немає.

Видання Tom's Hardware слідом за рейтингом найкращих процесорів вирішило з'ясувати, які відеоадаптери найтоповіші на сьогодні.

Очікувано, перше місце посіла флагманська GeForce RTX 4090. Її назвали найкращою "як для геймерів, так і для творців контенту". Альтернативи RTX 4090 на цю мить на ринку просто немає.

Якщо говорити про минуле покоління відеоадаптерів NVIDIA, то в ньому найкращою моделлю визнали RTX 3080. Зараз вона відносно недорога ($740 за модель на 12 ГБ), тягне всі ігри на максимальних налаштуваннях графіки в 2K і все ще хороша для 4K.

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Що стосується найкращої відеокарти AMD, то на сьогодні такою є Radeon RX 6800 XT. Їй в плюси записали велику кількість відеопам'яті (16 ГБ), а також 128 МБ кеш-пам'яті Infinity Cache для досягнення більш високої пропускної здатності. Модель Radeon RX 6700 XT ж назвали однією з найкращих з точки зору "ціна-якість".

Найкраща відеокарта від Intel – ARC A770 на 16 ГБ. Дана модель швидше GeForce RTX 3060 і Radeon RX 6600 XT. Однак поки ще є проблеми з ПЗ.

Інші відеокарти, що потрапили в рейтинг:

GeForce RTX 3060 – відносно недорога й підійде для геймінгу на високих налаштуваннях в 1080/1440к.

Radeon RX 6650 XT – швидше, ніж RTX 3060, коли йдеться про ігри без трасування променів.

RTX 3060 Ti – відмінне рішення для ігор в 2K з трасуванням променів і DLSS.

Radeon RX 6600 – найпотужніша з недорогих відеокарт на ринку.

Radeon RX 6950 XT – найшвидша з відеокарт AMD.

З чого зібрати бюджетний ігровий комп'ютер у 2022 році

Згідно з детальним звітом, доступному на сайті Steam, найпопулярнішою відеокартою серед гравців, як і раніше, залишається "старий-добрий" GeForce GTX 1060.

У розділі, присвяченому процесору, домінують ПК з 6-ядерним CPU з частотою 2,3-2,69 ГГц. Що стосується оперативної пам'яті, то в більшості ігрових комп'ютерів встановлено 16 ГБ оперативної пам'яті. Підключається така система переважно до монітора з роздільною здатністю 1920x1080 пікселів.

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