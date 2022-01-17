Відремонтувати можна буде тільки при наявності запчастин.

Ще один MacBook скоро стане вінтажним. Через два тижні, 31 січня, авторизовані сервісні центри перестануть здійснювати ремонт MacBook Pro 13 "середини 2012 року".

Про це пише MacRumors з посиланням на внутрішні документи Apple.

Випущений у червні 2012 року, цей 13-дюймовий макбук став останнім ноутбуком Apple з фізичним CD/DVD-приводом. Фанатам яблучної продукції він точно запам'ятався своїми немаленькими габаритами та вагою, а також можливістю самостійно модифікувати оперативну та постійну пам'ять.

Пристрій залишався в продажі аж до жовтня 2016 року як дешева альтернатива 13-дюймовому MacBook Pro з Retina-дисплеєм. У 2020 році для цієї моделі макбука вийшло останні велике оновлення – macOS Big Sur.

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Зауважимо, що техніка Apple вважається застарілою через п'ять або більше років, відколи вона перестала поширюватися для продажу. Для власників цих девайсів це означає одне: тепер їх буде складніше відремонтувати. Так, в авторизованих сервісних центрах їх приймуть на ремонт лише за наявності необхідних запчастин.

А ще через декілька років ноутбук визнають таким, що вийшов з експлуатації, і його обслуговування остаточно припиниться.

Нагадаємо, що минулого місяця Apple зняла з продажу популярну модель iMac у зв'язку з переходом комп'ютерів на власні процесори M1. Цю модель критикували за застарілий дизайн і відносно невисоку продуктивність, проте вона була популярною серед навчальних закладів.

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