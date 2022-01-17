Ще один MacBook скоро стане вінтажним. Через два тижні, 31 січня, авторизовані сервісні центри перестануть здійснювати ремонт MacBook Pro 13 "середини 2012 року".
Про це пише MacRumors з посиланням на внутрішні документи Apple.
Випущений у червні 2012 року, цей 13-дюймовий макбук став останнім ноутбуком Apple з фізичним CD/DVD-приводом. Фанатам яблучної продукції він точно запам'ятався своїми немаленькими габаритами та вагою, а також можливістю самостійно модифікувати оперативну та постійну пам'ять.
Пристрій залишався в продажі аж до жовтня 2016 року як дешева альтернатива 13-дюймовому MacBook Pro з Retina-дисплеєм. У 2020 році для цієї моделі макбука вийшло останні велике оновлення – macOS Big Sur.
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Зауважимо, що техніка Apple вважається застарілою через п'ять або більше років, відколи вона перестала поширюватися для продажу. Для власників цих девайсів це означає одне: тепер їх буде складніше відремонтувати. Так, в авторизованих сервісних центрах їх приймуть на ремонт лише за наявності необхідних запчастин.
А ще через декілька років ноутбук визнають таким, що вийшов з експлуатації, і його обслуговування остаточно припиниться.
Нагадаємо, що минулого місяця Apple зняла з продажу популярну модель iMac у зв'язку з переходом комп'ютерів на власні процесори M1. Цю модель критикували за застарілий дизайн і відносно невисоку продуктивність, проте вона була популярною серед навчальних закладів.